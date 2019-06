Esporte Sob vaias, São Paulo cede empate ao Cruzeiro no Pacaembu Alexandre Pato abriu o placar no primeiro tempo, mas após belo gol de falta, Thiago Neves empatou o duelo válido pela 7ª rodada do Brasileirão: 1 a 1

No jogo entre um time que jogava em casa, diante de uma torcida que mais protestou do que apoiou e que acaba de ser eliminado da Copa do Brasil, contra outro que não ganha há cinco jogos e tenta deixar as últimas posições no Brasileirão, o resultado não foi bom para nenhum dos lados. São Paulo e Cruzeiro ficaram no 1 a 1 e continuam obrigados a lidar com suas crises i...