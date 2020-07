Esporte Sob turbulência, Santos enfrenta a Ponte, surpresa das quartas do Paulista Partida será realizada nesta quinta-feira (30), às 21h30, na Vila Belmiro

Classificado às quartas de final do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência, o Santos aguardava seu adversário entre três equipes que, ao mesmo tempo em que disputavam vaga no mata-mata, corriam sério risco de rebaixamento no Estadual. Ao término da fase de grupos, a Ponte Preta conseguiu a façanha de chegar entre os oito, embora tenha feito campanha melhor...