Esporte Sob surto de coronavírus, Atlético-MG já tem 19 pessoas em isolamento Todos que foram diagnosticados com a doença já cumprem regime de isolamento social

O Atlético-MG divulgou nesta quarta-feira (18) a ocorrência de novos casos de Covid-19 no clube. Após exames realizados na véspera, mais dez pessoas, entre jogadores, dirigentes e funcionários, foram detectados com o vírus. Todos que foram diagnosticados com a doença já cumprem regime de isolamento social. No novo grupo de infectados, estão cinco atletas: o zagu...