Esporte Sob protestos contra diretoria, Figueirense treina e descarta W.O. contra CRB Jogadores participaram de uma longa reunião com membros da diretoria do Figueirense, sob o comando de Antônio Lopes. Os atletas fizeram um leve rachão e treinaram cobranças de pênalti

Após oito dias de greve, o Figueirense voltou aos treinos na manhã desta sexta-feira (23), em preparação para o duelo diante do CRB neste sábado (24), às 19h, no estádio Orlando Scarpelli, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho foi realizado sob protesto por parte da torcida contra os dirigentes do clube, em especial ao presidente Cláudio Honigman, r...