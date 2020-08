Esporte Sob pressão, Atlético-GO faz terceiro jogo seguido como visitante Foram duas derrotas no Brasileiro, para Inter e Goiás, em estádios dos rivais. Nesta quinta-feira (27), Dragão enfrenta o São José-RS, em Porto Alegre

Pressionado pelas derrotas seguidas na Série A do Brasileiro (3 a 0 do Inter-RS e 2 a 0 para o Goiás no clássico goiano), o Atlético-GO faz, quinta-feira (27), a terceira partida seguida como visitante. Será jogo decisivo pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Dragão decidirá a vaga à etapa seguinte do torneio nacional diante do São José-RS, em Porto Alegre. O jogo será às 21h30, n...