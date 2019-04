Esporte Sob novo comando, Aliança quer reagir no Brasileiro Feminino Equipe goiana busca primeira vitória no Brasileiro e terá estreia do técnico Rubens Fantato

Pontuar fora de casa para não se complicar na Série A2 do Brasileiro é a missão do Aliança neste sábado (13). Duas semanas após estrear, com derrota, no torneio, a equipe goiana volta a campo no encerramento da 2ª rodada do Nacional, diante do Cruzeiro, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, às 15 horas. O jogo contra o time celeste marca a estreia do técnico...