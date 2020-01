Esporte Sob forte calor, Vasco perde da Cabofriense e se complica na Taça Guanabara Com quatro pontos, o time alvinegro está na quarta posição do Grupo B e agora não depende mais de si para se classificar às semifinais

Deu tudo errado para o Vasco. Em um jogo que deveria ser disputado na noite de quinta-feira, mas que foi adiado para a manhã desta sexta por conta das fortes chuvas no Rio de Janeiro que causaram problemas de iluminação na região do estádio de São Januário, o time alvinegro sucumbiu ao forte calor e foi derrotado pela Cabofriense, que até então só havia perdido no Campeonato C...