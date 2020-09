Esporte Sob evolução, nem mesmo derrota por 3 a 0 abala Diniz no São Paulo Para o compromisso contra o Fluminense, pelo Brasileiro, desta vez no Morumbi, o treinador tem trabalhado também o aspecto anímico do elenco

Em outras circunstâncias, uma derrota como a de quinta-feira (3), por 3 a 0, para o Atlético-MG, poderia custar o emprego de um treinador do São Paulo. No entanto, Fernando Diniz deve ser preservado no cargo e manter a base da equipe para o duelo com o Fluminense neste domingo (6), às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Além de contar com o respaldo da dir...