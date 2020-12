Esporte Sob comando de Cabo, Atlético-GO melhora números defensivos Zagueiro credita bom rendimento aos treinos e à chance de trabalhar com mais tempo. Treinador quer mais equilíbrio entre os setores

Os números do Atlético sob comando do técnico Marcelo Cabo começam a dar resultado com a ascensão da equipe na classificação da Série A. Um dos aspectos valorizados pelo treinador é a redução na média de gols sofridos no Brasileirão. Antes do retorno do técnico, o Dragão sofria 1,3 gol por partida no Brasileirão. Com Cabo, o índice caiu para menos da metade: é de 0,6 gol po...