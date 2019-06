Esporte Sob chuva, Paraguai faz treino descontraído em Salvador antes de viagem ao Sul

Mais leves e descontraídos, os jogadores da seleção do Paraguai entraram em campo no estádio de Pituaçu, na manhã chuvosa desta terça-feira em Salvador, para o primeiro treinamento visando o duelo contra o Brasil, nesta quinta, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa América. Apenas 15 minutos da atividade foram abertos à imprensa. Na noite ...