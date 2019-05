Esporte Sob chuva, centenas de fãs fazem fila para dar adeus a Niki Lauda em seu funeral Velório do ex-piloto austríaco teve a presença de familiares, amigos, dos pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e de ex-pilotos como Alain Prost, Nelson Piquet, Gerhard Berger e Nico Rosberg

Centenas de fãs fizeram fila sob chuva nesta quarta-feira (29) para dar o último adeus a Niki Lauda, cujo funeral foi realizado na catedral de St. Stephen, em Viena, na Áustria, onde uma grande cerimônia também foi realizada para homenagear o tricampeão mundial de Fórmula 1, que morreu no último dia 20, aos 70 anos de idade. O velório do ex-piloto austríaco contou com ...