Esporte Soares, com novo parceiro, e Melo vencem nos eventos de preparação para Wimbledon

A quinta-feira (20) foi boa para os principais duplistas brasileiros no circuito mundial do tênis. Na preparação para Wimbledon, Bruno Soares estreou nova parceria e venceu o seu primeiro jogo no Torneio de Queen's, enquanto Marcelo Melo se garantiu nas semifinais em Halle. Ambos os eventos são de nível ATP 500 e realizados em quadras de grama. Após mais de três ano...