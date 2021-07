Esporte Skatista Kelvin Hoefler é prata em Tóquio, primeira medalha brasileira nas Olimpíadas Disputando em casa, o japonês Yuto Horigome, 22, foi medalhista de ouro, com 37.18

História em dose dupla. A medalha que inaugurou a participação do Brasil no quadro das Olimpíadas de Tóquio foi conquistada na estreia do skate nos Jogos, com Kelvin Hoefler. Neste domingo (25), ele faturou a prata na categoria street, com 36.15 pontos na soma de suas quatro melhores notas na final. Disputando em casa, o japonês Yuto Horigome, 22, foi medalhista de our...