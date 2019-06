Esporte Situação de Arthur ainda preocupa seleção brasileira Volante goiano ainda se recupera de pancada no joelho e prazo final para possível corte é nesta quinta-feira (13)

A seleção brasileira não contou com dois jogadores no treino desta terça-feira (11), no Estádio do Pacaembu. Na preparação para a estreia na Copa América, contra a Bolívia, na sexta-feira, o zagueiro Marquinhos foi poupado da atividade, enquanto o volante goiano Arthur continua fora e preocupa a comissão técnica, pois tenta se recuperar de uma pancada, no joelho direi...