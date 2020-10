Esporte Site repercute interesse de clubes do Leste europeu por Janderson, do Atlético-GO Jogador foi emprestado pelo Corinthians ao Atlético-GO e tem se destacado em algumas partidas, como nas vitórias sobre RB Bragantino e Santos

O portal meutimao.com.br, ligado a torcedores do Corinthians, publicou nesta terça-feira (20) que o atacante Janderson, de 21 anos, estaria no radar de clubes do leste europeu - entre eles, o Shakhtar Donetsk, grande investidor em jogadores brasileiros. O site se baseia em informações que são do portal Calcio Mercato, da Itália. Janderson foi emprestado pelo C...