A maioria dos clubes do Campeonato Goiano deve suspender as suas atividades nos próximos dias, já que o Estadual estará interrompido por tempo indeterminado por causa da disseminação do novo coronavírus. Para a metade, que não tem calendário após o Estadual - Jaraguá, Anápolis, Anapolina, Grêmio Anápolis, Aparecidense e Iporá -, isso deve significar, de acordo com o que o POPULAR ouviu de dirigentes de todos os clubes, a rescisão antecipada de contratos e liberação dos jogadores, que passariam a não receber os salários após o fim dos vínculos.

Os atletas de clubes que disputam outras competições e possuem contratos mais longos, até o fim da temporada, devem ser liberados e, mais à frente, chamados para se reapresentar. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, normalmente, fazem contratos de ano inteiro com os atletas - em alguns casos, até mais longos. Entre os jogadores de Crac, Goianésia e Goiânia, poucos possuem vínculo até o fim do ano.

Nesta terça-feira (17), os atletas do Goiás participaram de uma reunião com a direção do clube e se posicionaram contra a sequência do Goianão. Quase ao mesmo tempo do anúncio da suspensão do Estadual, disseram que não entrariam em campo, caso as partidas fossem mantidas. O atacante Lucão e o volante Léo Sena estavam com máscaras, segundo a informação do clube, porque estão levemente gripados.

O presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego) e ex-jogador Janivaldo Marçal Chaveiro participou da reunião. O dirigente disse que a entidade apoia integralmente a paralisação do Goiano e garantiu que os jogadores dos 12 clubes que disputam o torneio têm respaldo jurídico.

“Todo mundo perde, agora, mas ganharemos preservando vidas. Isso é o mais importante. Agora, vou manter contato com meu departamento jurídico, continuo falando com representantes de jogadores nos clubes para saber o que será feito, o que vai ser definido”, explicou o líder sindical.

Segundo ele, não há motivo pra pânico em relação ao cumprimento dos contratos dos jogadores. “Os clubes não vivem de renda (de jogos). Eles trabalham com outras receitas e algumas já são antecipadas. Estou mantendo contato com todos os clubes, inclusive do interior. Mas todos os contratos (de atletas) serão respeitados”, frisou Marçal, garantindo que não há riscos de contratos de jogadores serem suspensos por motivos de força maior, como uma pandemia.

Marçal disse que analisará, junto à assessoria jurídica do Sinapego, o que poderá ser sugerido, em termos de futuro da competição e da preservação da vida dos atletas, na reunião que está agendada a manhã desta quarta-feira (18) entre clubes e FGF. “O primeiro passo foi dado. Não havia como manter a competição em Goiás enquanto outros estados já definiram pela paralisação. Vamos discutir o que fazer, de agora em diante”, afirmou o dirigente.