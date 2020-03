Esporte Sindicato de jogadores estuda proposta de clubes, mas adianta que fará contraposta Segundo ofício, sindicato tem 48 horas para responder trio de clubes goianos. Presidente da Sinapego vai procurar capitães dos times

O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego) fará uma contraposta e pediu “calma” para responder aos clubes Atlético, Goiás e Vila Nova, que juntos protocolaram um ofício na qual propõem redução de 50% dos salários dos jogadores das respectivas equipes durante a paralisação das competições, por causa da pandemia do coronavírus. “Chegou hoje (nesta sexta-feira, 27) para mim, vou estudar com calma. É momento de ter sabedoria para encontrar...