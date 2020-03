Esporte Sindicato de jogadores e clubes goianos vão se reunir para negociar redução salarial Encontro entre Sinapego, Atlético, Goiás e Vila Nova será na manhã desta terça-feira (31), por videoconferência. Equipes vão manter propostas

Os departamentos jurídicos do trio de clubes goianos, Atlético, Goiás e Vila Nova, decidiram manter as propostas apresentadas para jogadores em relação a redução salarial e suspensão de contratos durante a paralisação do futebol, por causa da pandemia da Covid-19. Na manhã desta terça-feira (31), os advogados das equipes vai se reunir com o Sindicato dos Atletas Profissiona...