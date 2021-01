Esporte Sinônimo de sofrimento nos EUA, Bills têm nova chance nos playoffs da NFL Neste sábado (16), às 22h15 (de Brasília), a franquia de Buffalo enfrentará o Baltimore Ravens, pela semifinal da Conferência Americana da NFL

A revista Forbes elegeu em 2016 a cidade esportiva mais sofrida dos Estados Unidos. Deu Buffalo. A fórmula de julgamento levou em conta jejum de títulos, grandes campanhas que terminaram em fracasso e a decepção dos fãs. Se o município do estado de Nova York ficou com o primeiro lugar, grande parte da culpa é do Buffalo Bills. A equipe da NFL (National Football League...