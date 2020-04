Esporte Simone Biles revê planos e vai para Tóquio em 2021: 'Posso ser melhor que no Rio' Logo em sua primeira participação em uma edição dos Jogos Olímpicos, em 2016, a norte-americana conquistou quatro ouros e um bronze nas provas de ginástica artística no Rio de Janeiro

Um dos maiores nomes do esporte olímpico na atualidade, a norte-americana Simone Biles garantiu que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Aos 23 anos, a ginasta tinha como plano se aposentar logo após a Olimpíada neste ano, mas o adiamento do evento, anunciado no mês passado, a fez rever o planejamento. Agora, motivada pelo novo desafio de estender a sua c...