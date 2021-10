Esporte Simone Biles pede ao Congresso a dissolução do Comitê Olímpico dos EUA Ginastas entendem que a diretoria do Comitê "ocultou e evitou a culpabilização" de Larry Nassar, condenado por abuso sexual

Simone Biles juntou-se a outras ginastas norte-americanas para pedir que o Congresso dissolva a diretoria do Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOPC). Em carta assinada por Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman e Maggie Nichols, o grupo diz que a diretoria "ocultou e evitou a culpabilização" de Larry Nassar, condenado por abuso sexual. "A diretoria do USOPC não to...