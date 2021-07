Esporte Simone Biles agradece apoio e diz ter percebido que é mais do que conquistas Ainda não está certo se Biles irá disputar as finais por aparelho para as quais se classificou

Após desistir de disputar a final do individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (29), a ginasta norte-americana Simone Biles agradeceu, por meio das redes sociais, ao apoio que recebeu. "O amor e apoio transbordante que recebi me fez perceber que eu sou mais do que as minhas conquistas e que a ginástica, algo que eu...