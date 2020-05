Esporte Silverstone anuncia acordo com F-1 para fazer duas corridas neste ano Datas das provas ainda serão divulgadas, mas a previsão é de que sejam realizadas nos dias 26 de julho e 2 de agosto

A direção do Circuito de Silverstone anunciou nesta sexta-feira (15) que chegou a um acordo com a Fórmula 1 para fazer duas corridas no tradicional traçado nesta temporada. Mas a realização de duas provas no GP da Inglaterra ainda vai precisar da aprovação do governo britânico. "Estou feliz de confirmar que Silverstone e a Fórmula 1 chegaram a um acordo, a princípio...