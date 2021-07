Esporte Silvana Lima se emociona ao falar de trajetória no surfe e namorada Para ela, estar nos Jogos representa uma oportunidade enorme para o surfe atrair apoios, principalmente no gênero feminino

Eliminada nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta terça-feira (27), a surfista brasileira Silvana Lima, 36, se emocionou ao comentar sua participação na estreia do esporte em Jogos Olímpicos. "Estou me sentindo bem, confiante, agora com todo o suporte que estou tendo de vários patrocínios, da minha família, da minha namorada. Não estou querendo me emo...