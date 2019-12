Esporte Silvana Lima confirma vaga no surfe e se junta a Weston-Webb em Tóquio-2020 Cearense garantiu a última vaga para os Jogos Olímpicos de 2020

O Brasil terá mais uma representante no surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Silvana Lima conquistou a sua vaga com o desempenho que teve, um nono lugar, na etapa de Maui, no Havaí, a última da temporada de 2019 do Circuito Mundial. Assim, ela se junta a Tatiana Weston-Webb na estreia da modalidade em Olimpíadas. Silvana Lima conseguiu chegar até as oita...