Silvânia Costa é bicampeã paralímpica no salto em distância da classe T11 (para atletas cegas). A brasileira saltou 5 m para garantir a medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio. O salto do bicampeonato veio da quinta tentativa de Silvânia, que também garantiu sua melhor marca da temporada. A prata ficou com Asila Mirzayorova, do Ubzequistão, e o bronze com Yu...