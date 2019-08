Esporte Sidiclei Menezes pede demissão e não é mais diretor de futebol do Vila Nova Executivo estava no clube desde o fim do ano passado

O executivo Sidiclei Menezes colocou seu cargo à disposição e não ocupa mais o posto de diretor de futebol do Vila Nova. A informação foi divulgada, no fim da tarde deste sábado (10), pela assessoria de comunicação do clube colorado. O presidente vilanovense, Ecival Martins, recebeu a solicitação do profissional e a aceitou. Na próxima segunda-feira (12), o mand...