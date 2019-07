Esporte Sidiclei Menezes explica demissão de treinador após paralisação da Série B Diretor de futebol do Vila Nova também falou sobre processo de escolha do nome de Marcelo Cabo

Pelas redes sociais, a torcida do Vila Nova aprovou a escolha do nome de Marcelo Cabo para assumir o comando técnico do time. Mas a diretoria vem sendo criticada pela demora em optar pelo desligamento de Eduardo Baptista, já que a Série B ficou um mês sem jogos por causa da Copa América. O diretor de futebol do Vila Nova, Sidiclei Menezes, explicou por que a deci...