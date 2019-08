Esporte Sidiclei Menezes coloca cargo à disposição e Vila Nova opta por saída do profissional Diretor de futebol colorado chegou ao Vila Nova em dezembro de 2018 e participou da montagem do elenco para esta temporada

Durou pouco mais de oito meses o trabalho de Sidiclei Menezes no Vila Nova. Neste sábado (10), enquanto o elenco do Tigre acabara de chegar em Goiânia, com uma derrota - por 1 a 0 para o Operário-PR, fora de casa, pela 15ª rodada da Série B - na bagagem, a informação da saída do profissional, de 45 anos, da função de diretor de futebol foi confirmada pelo estafe colorado...