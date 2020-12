Esporte Sidão volta ao Goiás e treina até o fim de 2020 Após fim de empréstimo com o Figueirense, goleiro de 37 anos vai se reapresentar ao clube esmeraldino e participará de treinos neste mês de dezembro

O goleiro Sidão, de 37 anos, está de volta ao Goiás. Após encerramento de contrato de empréstimo junto ao Figueirense, o jogador cumprirá o restante do contrato com o clube esmeraldino até o fim de dezembro de 2020. O vínculo de Sidão com o time catarinense se encerrou no dia 30 de novembro, data em que a Série B do Campeonato Brasileiro teria chegado ao fim, no cal...