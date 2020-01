Esporte Sidão e Marcinho retornam de empréstimos, mas não devem seguir no Goiás Goleiro e meia-atacante já receberam contatos iniciais de clubes interessados, de acordo com Túlio Lustosa, diretor de futebol esmeraldino

O ano de 2020 começou com dois nomes conhecidos dos esmeraldinos publicados no Boletim Informativo Diário da CBF. Logo no dia 1 de janeiro, Sidão e Marcinho tiveram seus vínculos com o Goiás publicados no site da entidade. Ambos retornam de empréstimos, mas a tendência é que não sigam na equipe em 2020. Com contrato até o fim da temporada, o goleiro Sidão fez 19...