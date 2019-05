Esporte Sidão cita 'constrangimento generalizado' após polêmica com 'prêmio' da Globo Goleiro do Vasco se pronunciou em uma rede social e recebeu apoio de vários atletas, reforçando a corrente de solidariedade com o jogador; premiação sofreu mudanças após episódio

Atualizada às 15h58 de 13/05/2019 Depois de virar meme, o goleiro Sidão também foi centro de uma polêmica. No domingo (13), o jogador do Vasco foi eleito o "Craque do Jogo" contra o Santos pelos internautas que votaram em uma enquete da Rede Globo durante a partida no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Ao final dos 3 a 0 para o ti...