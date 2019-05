Esporte Siakam ofusca astros dos Warriors e Raptors saem na frente na final da NBA Toronto abre 1 a 0 nas finais da NBA. Próximo duelo entre as equipes será na noite de domingo, novamente no Canadá

Nem Kawhi Leonard, nem Stephen Curry. O astro da primeira partida da final da NBA foi Pascal Siakam. Contando com o apoio da torcida, no Canadá, ele liderou o Toronto Raptors na vitória sobre o Golden State Warriors por 118 a 109, na noite desta quinta-feira, no primeiro duelo da série melhor de sete jogos. Siakam, um camaronês de 25 anos, não foi o cestinha do confront...