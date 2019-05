Esporte Shopping Cerrado será sede de evento de capoeira neste final de semana Mestres de capoeira, de Goiás, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados, são esperados para disputa do Goiânia tem Dendê

O Shopping Cerrado, no setor Aeroviário, recebe nesta sexta-feira (31) e sábado (1º de junho) o festival Goiânia tem Dendê, evento de capoeira que contará com a presença de mestres e praticantes da modalidade de todo País. O evento é parte do calendário nacional e vale como etapa regional. “Este ano, estamos trazendo um formato inédito para Goiás, que é a compet...