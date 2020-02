Esporte Shakira e Jennifer Lopez enlouquecem o público no show do intervalo do Super Bowl Cantoras interpretaram sucessos primeiro separadamente e, depois, juntas, em 13 minutos de apresentação

Shakira e Jennifer Lopez fizeram um espetáculo histórico neste domingo (2), no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, durante o intervalo do Super Bowl. Pela primeira vez, duas cantoras latinas se apresentaram ao mesmo tempo no palco do principal evento esportiva dos Estados Unidos. Com muita sensualidade e um show de coreografia, as duas cantoras fizeram os 65 mil p...