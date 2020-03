Esporte Sette Câmara é anunciado como piloto reserva da Red Bull e da Alpha Tauri na F-1 Sette Câmara dividirá a função com o suíço Sebastien Buemi, realizando trabalhos em simuladores dos carros e também viajando para as corridas da temporada

Um dia após confirmar o fim do seu vínculo com a McLaren, Sergio Sette Câmara conseguiu permanecer nos paddocks da Fórmula 1 em 2020. Nesta segunda-feira (9), o brasileiro foi anunciado pela Red Bull como piloto reserva e de testes da equipe e também da Alpha Tauri (como passou a ser denominada a Toro Rosso). Sette Câmara dividirá a função com o suíço Sebastien Buemi,...