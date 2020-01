Esporte Setién se diz admirador do 'DNA do Barça' e admite surpresa com contratação O espanhol será substituto de Ernesto Valverde, demitido na noite de segunda (13). Ele assinou contrato até o final de 2022

Novo treinador do Barcelona, Quique Setién admitiu nesta terça-feira (14) a surpresa com a contratação, anunciada pela diretoria do clube catalão na noite de segunda. O treinador espanhol, que assinou contrato até 2022, disse realizar um sonho ao ter a chance de comandar a badalada equipe e prometeu que será fiel ao "DNA do Barça". "As vitórias vêm quando jogamos bem...