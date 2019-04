Esporte Sete histórias de rivalidade neste século Oito personagens de finais diretas e de turno entre Goiás e Atlético opinam sobre a final. Apesar da vantagem atleticana, a força esmeraldina pode surpreender

A rivalidade entre Atlético e Goiás é antiga, com confrontos marcantes, mas nunca havia sido tão decisiva quanto neste século. Desde 2006, os rivais se encontraram em oito finais diretas, contando a que termina neste domingo (21). O POPULAR conversou com oito personagens que ficaram marcados pelas decisões entre as equipes, considerando também o desempate de turno entre ...