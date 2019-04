Esporte Sesi-SP atropela Taubaté e sai na frente na decisão da Superliga Masculina Segundo jogo da decisão da Superliga ocorre neste sábado (27), no ginásio do Abarté, em Taubaté

O Sesi-SP saiu na frente da decisão da Superliga Masculina. Nesta terça-feira (23), no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo, aproveitando o mando de campo e o apoio da torcida, o time paulistano venceu com autoridade por 3 a 0, com triplo 25/22. O segundo jogo será sábado (27) no ginásio do Abaeté, em Taubaté. A vitória por 3 a 0 foi surpreendente em virtude ...