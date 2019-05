Esporte Sesi bate Taubaté e leva decisão da Superliga masculina para o 5º jogo Com o triunfo, o Sesi empatou a série em 2 a 2, exigindo a disputa da partida decisiva, no próximo sábado (11)

O Sesi-SP derrotou o Taubaté por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/23, 18/25 e 25/21, e forçou neste sábado a disputa do quinto jogo na final da Superliga masculina. Com o triunfo na Arena Suzano, o Sesi empatou a série em 2 a 2, exigindo a disputa da partida decisiva, no próximo sábado, com seu mando. Se o Taubaté tivesse vencido nesta noite, o título já estaria ...