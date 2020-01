Esporte Sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, acompanha jogo-treino do Vila Nova Artista, do hit "Liberdade Provisória", é natural do Tocantins e admite que, em Goiás, torce pelo Vila Nova. Nesta quinta-feira (16), foi convidado pelo presidente do clube para ver a partida contra Brasiliense

O sertanejo Juliano, da dupla com o irmão Henrique, foi convidado pelo presidente do Vila Hugo Jorge Bravo a assistir o jogo-treino, desta quinta-feira (16), contra o Brasiliense, no CT. A partida foi fechada para torcida, mas aberta para imprensa e dirigentes. “Em Goiás, torço para o Vila. Eu sou torcedor de amigos. Não sou muito ligado a futebol, meu irmão (Henri...