Esporte Serrinha e Olímpico serão os estádios de Goiânia utilizados no Mundial Sub-17 Competição será no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro e capital será sede de dois grupos

Os estádios da Serrinha, do Goiás, e Olímpico, do governo de Goiás, serão os dois utilizados em Goiânia para receber jogos do Mundial Sub-17, que será no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. A informação é do site Globoesporte.com. A capital será uma das três sedes do torneio. As outras são Cariacica/ES e Brasília. Goiânia sediará dois dos seis g...