Esporte Serra Dourada vive seu maior período sem ver a bola Dos planos de receber grandes públicos, estádio passou a não ser usado pelos clubes, que fazem os jogos sem torcida em suas instalações

Inaugurado em 9 de março de 1975 e principal palco do futebol goiano, o Estádio Serra Dourada, de ator principal, passou a coadjuvante e sequer deve aparecer na cena do futebol goiano em 2020. O local vive o maior período sem receber um jogo em toda sua história. Antes, o maior tempo sem partidas no estádio tinha sido entre o fim de 2009 e abril de 2010, quando o local ...