Esporte Serra Dourada: MP-GO faz cobrança por melhorias Por causa de laudos periciais que mostram gargalos estruturais do estádio, MP-GO recomenda que local não receba jogos e diz que vai atuar caso partidas sejam marcadas

O Serra Dourada não deve receber jogos em 2021 ou até que sejam resolvidos problemas estruturais apontados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Com base em informações de duas perícias que orientaram parecer da Coordenação de apoio técnico pericial (Catep) do órgão, o Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT), do MP-GO, promete dificultar que ...