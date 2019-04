Esporte Serra Dourada é reaberto após quase 40 dias de reparos; confira as principais mudanças Estádio receberá primeiro jogo do Goiás em casa na Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (1°), às 21h30, contra o São Paulo

Após ficar 36 dias fechado para reparos em sua estrutura, o Estádio Serra Dourada, principal praça esportiva do futebol goiano, foi liberado e está pronto para receber o primeiro compromisso, marcado para esta quarta-feira (1°), quando o Goiás, clube responsável por financiar, juntamente com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e a Procuradoria-Geral do E...