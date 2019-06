Esporte Sergio Sette Câmara comemora 1º triunfo na F2 em 2019: 'Início de uma escalada' O brasileiro encerrou um jejum de vitórias que já durava quase dois anos e 42 provas - o último triunfo havia sido em agosto de 2017, na Bélgica

Depois de quase dois anos o brasileiro Sérgio Sette Câmara voltou ao lugar mais alto do pódio. O piloto da equipe Dams venceu a segunda corrida da rodada dupla de Spielberg, na Áustria, neste domingo (30), conquistou seu primeiro triunfo na atual temporada da Fórmula 2 e encostou nos líderes do campeonato. Sette Câmara, que largou no quarto posto, fez uma boa cor...