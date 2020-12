Esporte Sergio Pérez é confirmado como piloto da Red Bull na F1 Com isso, o grid de 2021 da Fórmula 1 terá cinco pilotos em equipes diferentes e três estreantes. E só três times -Mercedes, Alfa Romeo e Williams- vão seguir com a mesma dupla

A Red Bull confirmou nesta sexta-feira (18) que Sergio Pérez será o substituto de Alex Albon e fará dupla com Max Verstappen na temporada 2021, fechando a última vaga do grid da Fórmula 1. O mexicano de 30 anos estava de saída da categoria, depois de ter tido seu lugar na Racing Point (futura Aston Martin) ocupado por Sebastian Vettel. Com isso, o grid de 2021 d...