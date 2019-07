Esporte Serena Williams supera eslovena e avança à terceira rodada em Wimbledon

Com uma virada, a norte-americana Serena Williams se manteve na briga pelo seu oitavo título de Wimbledon. Nesta quinta-feira, a número dez do mundo avançou a terceira rodada do Grand Slam londrino ao derrotar a eslovena Kaja Kuvan, a 133ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4. Em partida acompanhada na quadra 1 do All Englan...