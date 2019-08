Esporte Serena derrota checa e vai às oitavas do US Open pela 18ª vez A ex-número 1 do mundo atropelou a tenista Karolina Muchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2

Ganhando embalo na quadra dura do US Open, a norte-americana Serena Williams fez mais uma vítima no Grand Slam disputado em Nova York, nesta sexta-feira. A ex-número 1 do mundo atropelou a checa Karolina Muchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou às oitavas de final da competição pela 18ª vez na carreira. Foi a terceira vitória da tenista da casa na ...