Esporte “Serão jogos bem pegados”, avisa Barbieri sobre finais do Goianão 2019 Treinador do Goiás evita escolher rival na decisão Estadual, mas prevê duelos com rivalidade alta e pegados

O técnico Maurício Barbieri não quer escolher entre Atlético e Vila Nova quem será o adversário do esmeraldino na final do Campeonato Goiano 2019. O treinador, porém, prevê que os duelos serão acirrados. O jogo da ida da decisão ocorre no dia 14 de abril e o duelo da volta, no dia 21. Ambos no Estádio Olímpico. “Não tenho preferência nenhuma. Pela minha experiência (no...